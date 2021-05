Baja TT Montes Alentejanos, CP1/SS2: Tiago Reis na frente | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso, na estreia competitiva da sua nova Toyota Hilux, lideram em CP1 da SS2, com 27:59.2s, 14.6s na frente de João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), com o piloto nortenho a sofrer uma queda de bicicleta quando reconhecia o prólogo, ficando um pouco ‘amarrotado’. Mas como se percebe, capaz de andar na luta, como é seu timbre.

Depois de um prólogo abaixo das possibilidades, Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally) estão em plena recuperação e são terceiro em CP1 a 52.2s da frente. Helder Oliveira e Carlos Jorge Mendes (Ford Ranger) são quartos a 58.6 na frente de Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger), já a mais de um minuto.

Desta forma, na geral, Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux) reforçaram a liderança, somando agora 33:08.5, menos 15.8s que João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally) já ascenderam à terceira posição, distam agora 1:07.9 da frente com Helder Oliveira e Carlos Jorge Mendes (Ford Ranger) em quarto a 1:12.2. Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger) são quintos a 1:22.5 da frente, sexto lugar para Luís Recuenco e Sérgio Jimenez (Mini Countrymam) a 1:45.1, com Pedro Dias da Silva e José Pires em sétimo com a Ford EXR05 Proto).

A fechar o top 10 estão Henrique Silva e Henrique Damásio (Mini Paceman Proto), Edgar Condenso/Sérgio Cerveira (Ford Mo EXR05 Proto), e Alexandre e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3), já a 2:45.9s. Para já fora do top 10 rodam André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger), César e Tânia Sequeira (Mini Cooper D Protótipo), Miguel Casaca/João Serôdio (Mitsubishi Racing Lancer), Nuno Matos/Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) e Edgar Reis/Filipe Martins (Mitsubishi Racing Lancer).