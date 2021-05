Baja TT Montes Alentejanos com quase 200 inscritos | AutoSport

A poucas horas do arranque da Baja TT Montes Alentejanos, competição organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, – já está tudo a postos para o início da competição alentejana que conta com um total de 192 concorrentes inscritos nas várias categorias. Nos automóveis são 49 os inscritos entre os SSV serão 76 concorrentes, 53 nas motas e 14 entre os Quad.

Com este excelente painel de participantes a prova do Baixo Alentejo, que vai ter as honras de ser a prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar disputado sob a égide da FMP bem como do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e Taça de Portugal de Todo-o-Terreno da FPAK, promete ser muito bem disputada.

A maior adesão foi uma vez mais da parte dos SSV estando confirmada a presença do campeão João Dias, Luís Cidade, João Monteiro, Pedro Carvalho, Pedro Santinho Mendes, Vítor Santos entre outros.

Nas motas a Baja TT Montes Alentejanos vai contar também com a participação do campeão nacional António Maio que terá em Mário Patrão, Bruno Santos e David Megre, alguns dos principais adversários. Entre os Quads destaca-se a participação de Luis Fernandes e Fábio Ferreira sendo de referir a ausência do campeão Luís Engeitado.

Nos automóveis onde também está ausente o campeão os principais candidatos à vitória serão João Ramos, Tiago Reis, Alejandro Martins, Helder Oliveira, Nuno Matos, André Amaral, Pedro Dias da Silva e Nuno Madeira.

Para Humberto Silva, Presidente do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, esta lista de inscritos vai ao encontro da ambição da organização quando preparou esta prova que pretende mais uma vez exceder as expectativas dos participantes: “queremos organizar no Baixo Alentejo uma competição mostre o que de melhor se faz nesta região. Desde as bonitas paisagens, às excelentes pistas ideais para a prática da modalidade do todo-o-terreno temos todas as condições reunidas para que seja uma excelente corrida do agrado de todos. Este ano teremos algumas condicionantes devido à pandemia provocada pelo Covid-19, mas acima de tudo queremos promover a segurança de todos e cumprir à risca todas as normas impostas pela DGS”, referiu o Presidente do CPKA.

Beja, Serpa e Mértola serão os concelhos que vão acolher esta interessante prova que apesar de recente reúne já uma enorme simpatia entre os pilotos e equipas participantes. A Baja TT Montes Alentejanos terá novamente a sua base em Beja, no Parque de Feiras e Exposições.

