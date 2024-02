Baja TT Montes Alentejanos, Armindo Araújo: “sei que este ano a concorrência será ainda maior” | AutoSport

Na sua segunda temporada no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Armindo Araújo inicia na Baja TT Montes Alentejanos nova luta pela vitória no agora denominado Challenger T3.

Após um ano de estreia onde conseguiu excelentes resultados e o título na categoria T3, Armindo Araújo parte para a nova temporada com fortes ambições e “muito satisfeito por voltar a participar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com a Santag Racing Team e poder defender o título de 2023. Sei que este ano a concorrência será ainda maior, que a exigência em todas as provas será enorme, mas parto para esta temporada com o claro objetivo de lutar pelas vitórias e pela revalidação do título. A motivação é alta, a vontade de vencer é elevada e vamos tentar começar o ano com o melhor resultado possível”.

Numa prova da qual guarda ótimas recordações, pela vitória alcançada no ano passado, o atual campeão de T3 destaca que, na Baja TT Montes Alentejanos, “é muito importante imprimir um ritmo elevado desde início, pois sendo uma prova muito rápida a velocidade será um fator chave para se conseguir andar nos lugares da frente. É essa a estratégia que teremos que aplicar nos quase trezentos quilómetros que teremos pela frente”.

O prólogo (7,43 km) está agendado para a tarde de sexta-feira (1 março), seguindo-se dois setores seletivos, cada um com 140,61 quilómetros ao cronómetro, a disputar nos dias seguintes, estando o final da Baja TT Montes Alentejanos previsto para as 15 horas de domingo.