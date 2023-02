Baja TT Montes Alentejanos, Armindo Araújo: “ficar com noção de onde nos posicionamos” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o Prólogo de abertura da Baja TT Montes Alentejanos na sexta posição da geral, a terceira entre os concorrentes da categoria T3, e deixaram excelentes indicações para os dois setores seletivos que terão pela frente no dia de amanhã e domingo.

Com cerca de oito quilómetros de extensão, a especial de abertura da primeira prova da temporada, que define a ordem de partida para a amanhã, foi muito positiva para a dupla do Can-Am da Santag Racing. “Começamos relativamente bem a nossa primeira prova do ano, pois fizemos um bom prólogo. Penso que podíamos ter sido um pouco mais rápidos, mas num gancho tivemos que fazer marcha-atrás pois não consegui que o Can-Am rodasse como deveria. Pequenos detalhes que são claramente fruto do desconhecimento de todas as reações do carro nos diferentes tipos de terreno que encontramos”, começa por dizer Armindo Araújo.

No dia de amanhã, a dupla do Can-Am T3 terá pela frente o primeiro sector seletivo (SS1), com quase centena e meia de quilómetros. Armindo Araújo parte confiante “Sabemos que esta prova é muito rápida e, dadas as limitações impostas aos carros da nossa categoria, não estaremos na luta direta com os principais pilotos da classificação geral. O nosso grande objetivo, como disse antes do arranque, é ganharmos o máximo de conhecimento e o resultado final acaba por estar em segundo plano. Contudo vamos dar o nosso melhor e no final do dia de amanhã já teremos alguma noção de onde nos posicionamos face aos nossos diretos adversários”, disse ainda o piloto de Santo Tirso.

O Sector Seletivo 1 de 141,33 km terá início pelas 12:30 e a chegada ao final da etapa prevista para as 15:00.