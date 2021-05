BAJA TT MONTES ALENTEJANOS ABRE TEMPORADA | AutoSport

O TT está de regresso e cabe à Baja TT Montes Alentejanos, competição organizada pelo CPKA, receber os concorrentes para a primeira jornada.

Depois de um muito saudado regresso das competições às pistas do distrito de Beja em 2020, numa jornada muito apreciada por pilotos e equipas, os responsáveis do CPKA prepararam para este ano uma prova com diversas modificações. A adesão tem sido notável com o número de participantes a aproximar-se das duas centenas de inscritos (Autos, SSV, Motos e Quads incluídos). Está confirmada a participação dos principais pilotos e equipas que habitualmente disputam o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Taça de Portugal de Todo-o-Terreno e o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com muitas novidades a nível de máquinas.

A prova alentejana terá novamente a sua base em Beja, no Parque de Feiras e Exposições.

No sábado, a partir das 7h30m terá início o prólogo. Ao longo do dia Motos, Quads, SSV e Autos terão pela frente mais dois setores seletivos, Mértola e Beja, o primeiro com cerca de 72 km e o segundo com 84 km. A neutralização é em Serpa, no Parque de Feiras e Exposições e no domingo a caravana do rali volta à estrada logo pela manhã para repetir a passagem pelos dois setores seletivos.

Quanto aos espectadores, o CPKA, clube organizador não disponibiliza Zonas Espetáculo para o público. Os que eventualmente marcarem presença no evento, deverão respeitar as regras em vigor sendo portanto obrigatório o uso de máscara por todos os espetadores, bem como respeitar o distanciamento social.

Convém referir que a Direção Geral de Saúde local alertou a organização da prova no seu parecer técnico, que “ Se em algum momento da prova as autoridades entenderem, que existem aglomerações de público, que não respeitem as regras sanitárias obrigatórias, a prova pode ser interrompida a qualquer momento”, pelo que é necessário acautelar esta situação, não criando por isso aglomerações que possam resultar na interrupção da prova.

Entretanto a organização solicita a todos os espectadores, que “cumpram com as regras básicas do uso da máscara e do distanciamento social, para que não possamos defraudar o voto de confiança, que o CPKA recebeu da DGS. Disfrute dos Montes Alentejanos em Máxima Segurança. Respeita sempre todas as instruções da organização e das forças de segurança.”, lê-se no comunicado do CPKA.

