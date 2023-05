Baja TT Loulé, Tiago Reis: “ritmo forte, com alguma precaução para não furar” | AutoSport

Tiago Reis, acompanhado de Valter Cardoso, foi rei e senhor no primeiro dia da Baja TT Loulé. Ao volante de uma Toyota Hilux T1+ o piloto de Fradelos dominou por completo o Prólogo e o primeiro Setor Seletivo, acumulando uma confortável vantagem de 46s sobre João Dias e João Miranda (Can-Am).

Alexandre Pinto e Gonçalo Magalhães (Can-Am), perderam 1:09.7m para o líder e completaram o pódio no final do primeiro dia: “O dia hoje correu-nos muito bem, com exceção feita a uma ligeira saída que tivemos ao quilómetro 135. De resto tivemos tentámos impor um ritmo forte, sempre com alguma precaução para não furar. Depois de termos vencido o prólogo, conseguimos vencer o setor à tarde e fizemos pontos importantes. Agora vamos tentar ver se conseguimos vencer o segundo setor, para tentar somar mais uma vitória no CPTT”, explicou Tiago Reis.

Luís Portela Morais-Tomás Neves (OT3) e João Ramos-Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) completaram o Top-5. Pedro Simões e Vitor Mendes lideram a classe T2, enquanto nos T4 Rui Oliveira-Bernardo Oliveira levam a melhor sobre a concorrência. Georgino Pedroso, navegado por Rúben Pedroso, conseguiu somar um avanço positivo para liderar a categoria T8 confortavelmente.

Domingo, pelas 12h00, pilotos e máquinas repetem o percurso disputado na tarde de hoje. A cerimónia de pódio realiza-se pelas 16h30, no Parque das Cidades. Pode acompanhar todas as incidências nas redes sociais do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.