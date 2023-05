Baja TT Loulé: Tiago Reis na frente, três T3 na perseguição… | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) terminaram o primeiro Setor Seletivo da Baja TT Loulé 46.0s na frente de João Dias/João Miranda (BRP-CAN AM MAVERICK X3), que lideram o T3. Numa prova rápida, mas também muito técnica em muitas zonas, os T3 dão cartas no top 10, com seis carros face apenas a quatro T1.

Alexandre Pinto/Fausto Mota (BRP-CANAM MAVERICK X3) são terceiros a 23.7s do líder da sua categoria, e no pódio à geral. Quarto posto da geral, terceiro do T3 para Luís Portela Morais/Tomás Neves (G Rally OT3) que rodam a mais de um minuto de Alexandre Pinto.

O segundo T1 na geral é o de João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+), que estão a quase três minutos do quarto lugar, seguindo-se Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-CAN AM MAVERICK X3) 38.7s mais atrás.

A fechar o top 10 rodam Filipe Cameirinha Ramos/Jérémy Dubois (BRP-CANAM – HERRADOR MAVERICK X3), João Ferreira/Filipe Palmeiro (MINI JCW PLUS T1+) atrasaram-se com o Mini e já rodam a mais de oito minutos da frente, seguindo-se Alexandre Ré (Can-Am Maverick X3) e Francisco Barreto/Carlos Silva no regresso com a Ford Ranger).

Mais info quando possível.