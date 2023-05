Baja TT Loulé, Armindo Araújo vence no T3 e termina no pódio à geral: “Foi uma grande prova para nós” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram a Categoria T3 na Baja de Loulé e juntaram a esta vitória, o terceiro lugar da geral na quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Numa etapa onde colocaram um ritmo forte, mas sobretudo muito consistente, a dupla do Cam Am #546 terminou os derradeiros 165,14 quilómetros cronometrados com o melhor tempo entre os concorrentes da sua categoria e isso permitiu assegurar a segunda vitória da temporada em três provas disputadas. “Hoje conseguimos fazer uma excelente etapa e sem apanhar pó fomos constantemente rápidos em todo o Setor Seletivo, e só mesmo nos últimos trinta quilómetros perdemos tempo para os mais rápidos da geral devido a um furo. O Can-Am esteve excelente de início a fim e conseguimos uma saborosa vitória entre os T3 e um pódio em termos gerais. Foi uma grande prova para nós e estamos muito contentes com este que resultado. Mesmo não sendo o nosso principal objetivo, a verdade é que encurtamos a diferença para os líderes do campeonato e isso é um fator que nos trará ainda mais motivação para as próximas provas”, afirmou no final Armindo Araújo.