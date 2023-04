Baja TT Extremadura, SS3: Henrique Silva na frente | AutoSport

Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Benz) chegaram ao fim da manhã na Baja Extremadura no comando da prova. Realizando uma exibição perfeita, a dupla lusa da Cattiva Sport, começou o dia na quarta posição, no segundo SS, muito mais sinuoso, foi a vez dos T3 darem cartas, mas no terceiro, recuperou os 19.7s que traziam de atraso para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) e passaram para a frente da prova, 19.2s na frente dos homens da Hilux T1+.

Grande prestação de Luís Portela Morais/Tomás Neves (Team OT3), que depois de se atrasarem muito no prólogo, devido a falhas no motor do seu OT3, começaram a prova muito cá atrás, fazendo uma corrida de recuperação. Foram sétimos no primeiro SS, foram segundos no segundo, subindo ao sexto lugar da geral e no terceiro foram terceiros, ascendendo com isso ao terceiro lugar da geral, e à liderança do T3.

Quarto posto para Petr Hozák/Marek Sykora (Mini) que começaram o dia em quinto, caíram para o sétimo posto no segundo Setor Seletivo do dia, o ral mais sinuoso, e por fim no terceiro foram segundos, subindo ao quarto lugar, a minuto e meio da liderança. Azarados estiveram os vencedores da prova de Beja, João Ramos/João Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) que começaram o dia em segundo, mas tiveram problemas e atrasaram-se ficando pelo caminho.

Lourenço Rosa/Nuno Morais (Toyota Hilux T1+) rodam na quinta posição a um minuto do 4º lugar e a 2m32.0s da frente. Venceram o prólogo mas foram apenas 10º na SS1, foram terceiros na SS2 e subiram para o quinto posto, terminando a manhã na quinta posição da geral.

Na luta do T3, grande corrida de Luis Portela Morais, mas João Dias/João Miranda (Can Am), são sextos da geral e rodam a 1m16s dos líderes do T3.

Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux T1+) furaram na parte da manhã e perderam tempo, são apenas sétimos a 3m32s da frente.

João Ferreira/Filipe Relvas (Yamaha), são oitavos a quase dois minutos e meio do segundo classificado dos T3, João Dias.