Baja TT Extremadura, SS1: Tiago Reis na frente | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) foram os mais rápidos no primeiro SS de hoje, bateram João Ramos/João Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) por 33.7s com Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux T1+) em terceiro a 38.4s.

Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Benz) foram quartos na frente de Petr Hozák/Marek Sykora (Mini), João Dias/João Miranda (Can Am), que lidera o T3, Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (BMW) e João Ferreira/Filipe Relvas (Yamaha), oitavos.

Os vencedores do prólogo, Lourenço Rosa/Nuno Morais (Toyota Hilux T1+) foram apenas 10º já a 2m48s da frente. 13º posto para Alejandro Martins/José Marques (Mini) já a quase três minutos e meio da frente, com Lino Carapeta/Rui António (Ford Ranger) a perderam quase uma hora, com Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger) a perder ainda mais do que isso, caindo, logicamente, ambos muitas posições.

No T3, João Dias lidera com 32.3s de avanço para João Ferreira, com Fernando Alvarez (Team OT3) a 1m22.4s, com Alexandre Pinto/Fausto Mota (Can Am) dez segundos mais atrás.

No T8, Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto) lideram com 57m03.8s, 2m31.3s na frente de João Paulo Oliveira/Pedro Cação (Toyota RAV4), uma prova em que Nuno Tordo não está a disputar, tendo faltado à partida. Terceiro lugar para Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) rodam 9.5s mais atrás, seguindo-se Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto) 1m12.0s mais longe.

Alexandre Mota/Joao Gomes (Fiat Fullback Proto) já estão a mais de sete minutos da frente, seguem-se Filipe Cachopas/Vitor Jesus (BMW 316 Proto) 55.3s mais atrás.

