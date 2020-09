Baja TT do Pinhal realiza-se nos dias 19 e 20 de setembro

Escuderia Castelo Branco realiza a prova uma semana mais tarde, numa solução acordada entre todas as partes

A Escuderia Castelo Branco vai avançar para a realização da Baja TT do Pinhal nos dias 19 e 20 de setembro. A solução encontrada foi aceite por entidades envolvidas e recebeu o aval das Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e pela Federação de Motociclismo de Portugal.

Da surpresa vivida com o anúncio de que a Baja TT do Pinhal não se podia realizar nos dias 12 e 13 de setembro, devido ao prolongamento da situação de alerta por risco de incêndio rural, os responsáveis da Escuderia Castelo Branco rapidamente procuraram uma solução que minimizasse os danos causados pelo cancelamento da prova em cima da hora e a competição ainda se realizasse em tempo útil.



Em menos de três horas, foi possível definir que em vez de ser cancelada, a Baja TT do Pinhal foi adiada em uma semana. Assim, em vez de se realizar nos dias 12 e 13 de setembro, vai para as pistas do Pinhal Interior nos dias 19 e 20 de setembro.



“Apesar da surpresa que tivemos, com a decisão do senhor ministro que proibiu a realização da Baja TT do Pinhal já neste fim-de-semana, procurámos uma solução. Encetámos contactos com todas as entidades com poder de decisão e avançámos com uma nova data. Estamos em condições de garantir que, da parte da Escuderia Castelo Branco, a Baja TT do Pinhal se vai realizar uma semana mais tarde, ou seja, nos dias 19 e 20 de setembro”, afirmou o presidente da entidade organizadora, António Sequeira.



A Baja TT do Pinhal vai, assim, ter lugar, com o mesmo formato competitivo que tinha sido apresentado. Ou seja, os automóveis terão como centro operacional a Sertã, enquanto motos, quads e SSV se estabelecem em Vila Velha de Ródão. A competição vai desenrolar-se durante dois dias, com um sector selectivo para cada categoria no sábado. No domingo, os carros competem em mais um sector, enquanto motos, quads e SSV realizam dois sectores selectivos.