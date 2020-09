Baja TT do Pinhal: Pilotos ‘disseram presente’

Depois do aval da Proteção Civil para a organização da prova, também os bombeiros confirmaram a sua presença – são incansáveis, depois de vários dias a combater o maior incêndio da Europa, estão prontos para o apoio à prova – pelo que a Escuderia Castelo Branco está também ela pronta. E também as equipas, que de acordo com o que se pode confirmar através da nova Lista de Inscritos, poucas desistências houve. Todos os principais protagonistas do CPTT marcam presença e agora só resta esperar pela competição.