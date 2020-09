Baja TT do Pinhal marca recomeço do CPTT 2020 (vídeo)

Regressa no próximo fim de semana com a Baja TT do Pinhal o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2020. Já se realizaram duas provas, e agora há mais quatro pela frente. Tiago Reis lidera o campeonato, mas aguarda-se muita e boa luta na estrada. No campeonato, Tiago Reis lidera depois do triunfo na Baja TT Vindimas do Alentejo, e o quarto lugar na Baja TT ACP. Miguel Barbosa é segundo, fruto do seu triunfo em Grândola e Santiago do Cacém. Recorde as imagens das duas primeiras provas da temporada.

