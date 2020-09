Baja TT do Pinhal: João Ramos lidera no fim do primeiro dia

João Ramos e Vitor Jesus (Toyota Hilux) estão a realizar uma excelente Baja TT do Pinhal e no final do primeiro dia lideram já com mais de minuto e meio de avanço para a dupla Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux) Alexandre e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3) fizeram uma prova sempre em crescendo e terminaram o dia no terceiro lugar a 3:48.0 da frente.

Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) tiveram um dia de altos e baixo, já que começaram o setor seletivo no segundo lugar atrás de Ramos, tiveram problemas, atrasaram-se, caíram para o oitavo lugar, recuperando na segunda parte até ao quarto lugar, mas já a 4:07.0 da liderança.

Alexandre Franco e Rui Franco (BMW Evo X1) chegaram a ser terceiro mas perderam posições para Tiago Reis e Alexandre Ré, e são agora quintos a

4m49.0s da frente. Manuel Correia e Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX Ford) são sexto a 5:01.0 da frente com Henrique Silva e Rui Gomes (Mini Paceman Proto) a fazerem também uma boa prova, no sétimo lugar a 5:49.0s do líder. Quem também teve altos e baixos foram Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR 05 Proto) começaram o dia em oitavo, subiram para sextos caindo depoisn novamente para oitavo lugar.

Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) fecham o top 10, numa dia abaixo das possibilidades do ‘conjunto’. José Mendes e Jorge Baptista (Mitsubishi L200) lidera o T8.