Baja TT do Pinhal avança

A Escuderia Castelo Branco recebeu o aval da Proteção Civil para a organização da prova, pelo que um dos pressupostos para que esta vá avante está cumprido. Neste momento, fica por saber ainda o que dizem os bombeiros, que como se sabe estiveram entre domingo e terça-feira a combater o maior fogo que deflagrou na Europa neste período, com as operações de rescaldo a serem feitas hoje. O AutoSport sabe que cerca de nove quilómetros do traçado foi afetado, mas isso não afeta a prova, pois facilmente se contorna, com uma neutralização e percurso alternativo. Seja como for, resta esperar pelo OK dos bombeiros. Quanto a pilotos, há muitos tipos de opinião, mas nesse contexto preferimos esperar para ver, esperando que tudo corra pelo melhor para as duas organização ECB e Sociedade Artística Reguenguense, pois como se sabe o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno terá duas provas em semanas consecutivas, algo absolutamente inédito. É verdade que para grandes males, grandes remédios, mas não vai ser fácil para ninguém, num ano que está a ser muito difícil a todos os níveis.