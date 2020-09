Baja TT do Pinhal, Após SS1 A: João Ramos na frente

João Ramos e Vitor Jesus (Toyota Hilux) lideram ao cabo da primeira parte do Setor Seletivo de hoje, Sertã/Montes, com um avanço de 27.0s para Miguel Barbosa e Pedro Velosa (Toyota Hilux), isto após 74.68 Km.

Antes, em CP1 e ao cabo de 40 Km, quatro equipas, por esta ordem, ‘cabiam’ em 40 segundos: Miguel Barbosa, Tiago Reis, João Ramos e Alexandre Franco), mas no final da SS1A, o piloto da ‘Dama Negra’ atacou forte, recuperou 36 segundos para Miguel Barbosa e ainda lhe ‘acrescentou’ mais 27.0s, margem que detém agora.

No terceiro lugar rodam Alexandre e Rui Franco (BMW Evo X1), que depois de terem passaod em CP1 em quarto, ganharam uma posição e são terceiros provisórios da geral.

Quarto lugar para Henrique Silva e Rui Gomes (Mini Paceman Proto), que distam 1m54.0s da frente.

No quinto lugar já a 2m15s rodam Manuel Correia e Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX). Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR05) são sextos a 2m35.0s, sendo que Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) atrasaram-se e caíram para o oitavo lugar (eram segundos em CP1), atrás de Alexnadre e Pedro Ré (Can Am Maverick X3)

Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) eram 11º em CP1 e recuperaram para o oitavo lugar no final da SS1A.

Quem já não passou em CP1 foram Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally).