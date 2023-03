Baja TT Dehesa Extremadura: uma prova bem diferente do habitual no CPTT | AutoSport

Está quase tudo a postos para a segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno, a Baja TT Dehesa Extremadura, prova espanhola que este ano pertence também ao Campeonato de Portugal Todo-o-Terreno, para lá dos campeonatos FIA European Cup Cross-Country Bajas e o Campeonato de Espanha de Ralis TT.

A prova que se realiza na zona a sul de Badajoz, disputa-se de 14 a 16 de abril em percursos que são habitualmente bem complicados, muito diferentes da maioria das Bajas lusas. Os percursos são muito exigentes em termos de navegação, a marcação é muito diferente das provas portuguesas e isso faz com que tenha que haver ainda mais atenção por parte dos concorrentes, especialmente os navegadores.

O AutoSport sabe que Paulo Fiúza vai para Espanha na próxima semana confirmar o road-book da prova, o que é desde logo uma boa garantia para os concorrentes lusos, mas como se sabe em Espanha, há historicamente muito menos marcações de percurso, pois cá em Portugal a maioria das provas têm também motos e essas requerem marcações de percurso mais numerosas. Seja como for, os concorrentes lusos podem estar sempre mais descansados com a confirmação do road-book por parte de Paulo Fiúza…