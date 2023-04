Baja TT Dehesa Extremadura: Tiago Reis estreia nova Toyota Hilux T1+ | AutoSport

Tiago Reis vai estrear na Baja TT Dehesa Extremadura um novo carro, uma Toyota Hilux T1+, veiculo de última geração de Todo-o-Terreno, que chegou esta semana, com a qual o piloto de Famalicão vai disputar o que resta da temporada de Todo-o-Terreno nacional (CPTT).

«É um upgrade em relação ao carro que conduzimos na primeira prova do campeonato, que nos vai permitir estar em pé de igualdade com os nossos adversários na luta pelos lugares cimeiros. Vamos ver como nos adaptamos ao novo carro e procurar tirar o máximo partido das suas potencialidades» aponta o piloto.

Depois de um segundo lugar na prova de estreia do CPTT, Tiago Reis é prudente na abordagem a esta segunda prova do calendário, prova espanhola que este ano pertence também ao Campeonato de Portugal Todo-o-Terreno, para lá dos campeonatos FIA European Cup Cross-Country Bajas e o Campeonato de Espanha de Ralis TT, a realizar na região de Badajoz, corrida que o piloto aguardada com alguma expetativa, também estreia do novo carro.

«Vamos fazer um pequeno teste na quarta-feira e procurar ser rápidos na adaptação para, em corrida, estar à altura dos nossos adversários». A Baja TT Dehesa Extremadura disputa-se de 14 a 16 de abril, em percursos diferentes da maioria das Bajas TT realizadas em Portugal. «Pelo que já experienciei em provas da Taça da da Europa, habitualmente são percursos muito exigentes em termos de navegação

e que nos obrigam a atenção redobrada à marcação do percurso, e aqui conto com o Valter para uma rápida adaptação e dar-mos o nosso melhor».

A Baja TT Dehesa Extremadura começa na sexta-feira, dia 14, com a etapa prólogo que terá lugar na cidade de Badajoz, com o pelotão depois a reagrupar do lado de cá da fronteira, em Elvas. A etapa de sábado tem cerca de 205 quilómetros na parte da manhã e mais 135 quilómetros na etapa desenhada para a parte da tarde. No domingo há mais um setor seletivo com 155 quilómetros.

«São três dias em que vamos dar o nosso melhor, em busca de uma boa classificação e de pontos fundamentais para o que é o nosso objetivo, o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno» rematou Tiago Reis.