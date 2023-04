Baja TT Dehesa Extremadura: portugueses habituados a “outra coisa” | AutoSport

Pelos vistos a Baja TT Dehesa Extremadura ficou marcada por muitas “pequenas coisas”, que todas juntas deixaram claro que apesar de, por vezes, existirem erros nas organizações portuguesas, estas não estão alguns patamares acima…. estão muito mais do que isso!

A prova foi muito diferente do que a comitiva portuguesa está habituada, mas de uma forma ou doutra já estavam todos de sobreaviso, já que em Espanha não há, por exemplo, o hábito de se fazerem tantas marcações no terreno como em Portugal e por isso muito gente estranhou esse facto, embora já soubessem com o que contavam.

Mas esse foi só um dos pontos em que todos estavam avisados, porque houve muitas outras coisas que já ouvimos, e que não cabem aqui todas neste texto.

Há imensas queixas de várias situações, desde os tempos online, as informações nas plataformas oficiais, a Sportity, na entrega de prémios, pelos vistos houve imensos erros, foi preciso, em alguns casos, serem os próprios pilotos a pedir para o seu nome aparecer nos tempos online, as classificações do T8, por exemplo, só surgiram a muito custo.

Sendo uma prova FIA, estranhámos algumas coisas, mas pelo que nos disseram, o nível das organizações em Portugal está mesmo muito acima.