Baja TT Dehesa Extremadura: Lourenço Rosa venceu prólogo | AutoSport

Lourenço Rosa/Nuno Morais (Toyota Hilux T1+) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT Dehesa Extremadura. Bateram João Ramos/João Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) e Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) por 1.2s, com Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux T1+) em quarto a 1.7s. A seguir às três Toyota Hilux T1+ ficaram João Ferreira/Filipe Relvas (Yamaha), que foram os mais rápidos do T3, ficando a 3.7s da frente. Os polacos Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (BMW) foram quartos 4.000s com Csucsu Csucsu/Márk Mesterházi (Toyota) em sexto a 4.1s. Alexandre Pinto/Fausto Mota (Can Am) foram oitavos e segundos do T3 seguindo-se Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger T1) e Pedro Gonçalo/Romeo Martins (Can Am) 3º do T3e a fechar o top 10.