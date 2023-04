Baja TT Dehesa Extremadura: “e tudo Tiago Reis levou” triunfo no CPTT e Europeu… | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) ganharam tudo o que havia para ganhar este fim de semana na Baja TT Dehesa Extremadura. Triunfaram ontem para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e hoje para a Taça da Europa de Bajas Cross-Country: “Foi uma prova longa e difícil onde a navegação pura e dura prevalece pois não há marcações na pista e nada pode falhar. Conseguimos mesmo voar baixinho na estreia da nova Toyota Hilux T1+ Overdrive, e que grande viatura de TT tive o privilégio de guiar”, disso o piloto no final da prova, que o torna também líder dos dois campeonatos.

Depois do segundo lugar em Beja, na Baja TT Montes Alentejanos, Tiago Reis/Valter Cardoso vencem na estreia com a sua nova Toyota Hilux T1+. Grande exibição de Henrique Silva/Henrique Damásio com o Proto Mercedes Benz da Cattiva Sport, com uma estrutura lusa a bater o pé a carros feitos por um grande construtor mundial, a Toyota.

Após ter começado a tarde a 19.2s de Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Benz), que lideravam a prova no final da manhã, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) impuseram o seu andamento na parte da tarde, e venceram a prova com quase três minutos de avanço para a dupla da Cattiva Sport, que ainda assim fizeram um excelente resultado nesta Baja TT Dehesa Extremadura, com o segundo posto na frente de João Dias/João Miranda (Can Am) que terminaram a manhã 1m20s de Luís Portela Morais/Tomás Neves (Team OT3), mas estes tiveram problemas e atrasaram-se logo no começo da tarde, deixando o caminho aberto aos campeão de Portugal de T3 de 2022 para vencer pela primeira vez este ano.

E logo com mais um pódio à geral, aproveitando bem uma prova que teve algumas zonas mais propícias aos T3, mais sinuosas, que por diversas vezes nesta prova andaram na frente dos T1.

Depois de terem terminado a manhã em quinto, a 2m32.0s da frente, Lourenço Rosa/Nuno Morais (Toyota Hilux T1+) só conseguiram recuperar uma posição, terminando em quarto, perdendo uma posição na estrada para João Dias e ganhando outra a Petr Hozák/Marek Sykora (Mini), que foram quintos no final do dia de hoje.

Relativamente às contas do CPTT, cuja prova terminou agora (amanhã realiza-se o segundo dia da prova do Europeu de Bajas), Miguel Casaca/João Luz (VW Amarok) são quintos melhores portugueses, tendo terminado hoje o dia em 12º da geral.

João Ferreira/Filipe Relvas (Yamaha) foram sétimos da geral e segundos do T3, mas a sua prova prossegue amanhã no Europeu de Bajas, que venceu em 2022.

Petr Hozák/Marek Sykora (Mini) e Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux T1+) terminaram o dia em quinto e sexto, respetivamente.

Depois de terminarem o dia de ontem bem na frente dos seus adversários, hoje a tarefa passava apenas por fugir às armadilhas mas ainda assim manter um ritmo alto, à prova de surpresas e foi exatamente isso que sucedeu. Numa prova praticamente sem marcações como é hábito em Espanha, a dupla lusa terminou com pouco mais de três minutos e meio de avanço para Petr Hozák/Marek Sykora (Mini), com João Dias/João Miranda (Can Am) a terminar no pódio, enquanto Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Benz) aiu para o quarto posto final. Num Setor Seletivo final em que os T3 voltaram a dar cartas, João Ferreira/Filipe Relvas (Yamaha) terminou em quinto e segundo dos T2, cerca de dois minutos atrás de João Dias

Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (BMW) abandonou e Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux T1+) terminou em sexto, atrás de João Ferreira.

Os portugueses também dominaram o grupo T3, ganhando os seis Setores Seletivos no sábado. João Dias venceu três vezes, Alexandre Pinto obteve duas vitórias no Can-Am Maverick X3 e João Ferreira (Yamaha YXZ1000R) triunfou noutra. Além disso, Alexandre Pinto venceu dois SS à geral.

Depois dos problemas em Beja, João Dias voltou em grande, batendo João Ferreira. O belga Ghislain de Mevius (G Rally Team OT3) foi terceiro lugar: três marcas diferentes nos SSV (Can-Am, Yamaha, OT3).

A categoria T4 também teve uma grande batalha. O principal favorito, Pau Navarro (Can-Am Maverick), perdeu ontem quase 15 minutos devido a problemas no SS4 e terminou o dia em quinto lugar. O líder no final do dia de ontem era o italiano Amerigo Ventura (Yamaha YXZ1000R), na frente do espanhol Fidel Castillo (Can-Am Maverick), mesmo com uma penalização de 2 minutos, mas hoje o triunfo acabou nas mãos de Carlos Sanchez (Can Am BRP Maverick XRS Turbo) com quase seis minutos de avanço para Pau Navarro (Can Am Maverick X3) com Fidel Castillo (Can Am Maverick X3) em 3º a mais oito minutos

Mais info quando possível.