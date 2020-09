Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal: Tudo o que há para saber

Depois da boa prova que foi a Baja TT do Pinhal o Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno AM|48 prossegue este fim-de-semana em Reguengos de Monsaraz, naquele que costuma ser um dos pontos altos do ano no todo o terreno nacional. Reguengos de Monsaraz recebe novamente a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, como sempre, organizada pela Sociedade Artística Reguenguense.

A prova este ano será diferente das anteriores, fruto das restrições impostas pela pandemia, pelo que não terá o habitual Prólogo e terá uma extensão mais reduzida que o habitual. Será composta por dois setores seletivos num total de 287,40 quilómetros cronometrados.

Tiago Reis e Valter Cardoso são os atuais líderes do Campeonato com 9 pontos de vantagem para os segundos classificados, Miguel Barbosa e Pedro Velosa. João Ramos e Victor Jesus ganharam a semana passada e ocupam a terceira posição a 11 pontos dos líderes.

Assim, a expectativa é enorme e centra-se sobretudo nestes pilotos uma vez que todos eles já ganharam uma prova este ano e querem assumir ou consolidar o primeiro lugar. O interesse é por isso elevado nesta quarta prova do campeonato.

