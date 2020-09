Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal: Triunfo brasileiro à geral, Alejandro Martins vence no CPTT

Cristian Baumgart e Alberto Andreotti tiveram uma estreia de alto nível com a sua nova e competitiva Toyota Hilux, já que venceram a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, sem nunca antes terem competido em Portugal. Depois de terem vencido três vezes o Rali dos Sertões e já terem corrido no Dakar em SSV, a dupla do país irmão veio a Portugal para se começar a adaptar à nova montada e às exigências das provas europeias, e fizeram-no da melhor maneira ao vencer a prova, perante os melhores pilotos nacionais, e mesmo depois de se terem perdido esta manhã e deixado fugir cerca de um minuto.

Á tarde, na repetição do percurso, impuseram o seu andamento e bateram Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally) por escassos 10s, o que em TT é uma décima em pista ou num rali.



Depois de um forcing final outra dupla brasileira, Marcos Stroczynski e Kleber Cincea (Toyota Hilux Overdrive) completou o pódio, terminando a 3m47.0s.

Como se percebe, em termos de CPTT, quarta prova, quarto vencedor diferente.

Tiago Reis venceu a Baja TT Vindimas do Alentejo, Miguel Barbosa triunfou na Baja TT ACP, João Ramos venceu a Baja TT do Pinhal e esta semana foi a vez de Alejandro Martins vencer entre os concorrentes do campeonato português.



Miguel Barbosa e Pedro Velosa (Toyota Hilux) foram quarto da geral, segundos do CPTT, terminando a 6m13s dos vencedores, depois de problemas na última parte do percurso. Depois de terem terminado na frente da geral após a SS3, passaram em CP4 já a 1m45s, no quarto lugar, cedendo mais tempo até ao fim, mas não caindo mais posições.

Depois do capotanço, seguido de furo e da respetiva perda de tempo no dia de ontem, João Ramos e Vítor Jesus (Toyota Hilux) recuperaram até ao quinto lugar da geral, terceiro do CPTT, minimizando as perdas em termos de campeonato, que está cada vez mais aberto.

Os mais azarados foram Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer)

Quando eram os mais rápidos no segundo setor seletivo, a 20 km do fim, a transmissão central do Mitsubishi Lancer Evolution cedeu. Terminaram a manhã do primeiro dia em terceiro do CPTT, mas de tarde abandonaram.

Apesar de alguns problemas de sobreaquecimento do motor da Ford EXR05 Proto no dia de ontem, Pedro Dias da Silva e José Janela terminaram a prova no sexto lugar, a 9:25.0 dos vencedores e na frente de Alexandre Franco e Rui Franco (BMW Evo X1). Edgar Condenso e Nuno Silva (Ford MO EXR05 Proto) também andaram bem, e apesar de alguns ‘stresses’ foram oitavos na frente de Manuel Correia e Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX Ford). Alexandre e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3) não tiveram grandes hipóteses em termos de classificação geral, pois tendo em conta a competitividade do seu X3, as suas prestações estão sempre dependentes do tipo de percurso que vão encontrar, e que possa ser mais adaptado à agilidade do SSV. Não foi o caso.

Prestação pobre tiveram Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) que num plantel cada vez mais rico em termos competitivos, teve grandes dificuldades em andar mais à frente, apesar de não ter tido grandes problemas.

Azarados estiveram Hélder Oliveira e Nélson Ramos (Ford Ranger) que eram segundos da geral a 11 segundos do líder à entrada do derradeiro setor seletivo, acabando, ingloriamente, por ficar pelo caminho.

Mais info assim que possível.

