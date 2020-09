Cristian Baumgart estreou-se com a Toyota Hilux, e venceu a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, com Alejandro Martins a vencer entre os concorrentes do CPTT. Na ‘nossa’ competição, quatro provas, quatro vencedores distintos…

Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal: Resumo (vídeo)