Baja TT Capital dos Vinhos, Cristian Baumgart: Chegar, ver e vencer…

Cristian Baumgart (X Rally Team) é um piloto brasileiro que já compete há mais de vinte anos no todo-o- terreno no seu país, e que recentemente disputou o Dakar no Perú num SSV. Agora, tem como objetivo fazer provas na Europa com a Toyota Hilux da Overdrive de modo a preparar o seu regresso num futuro próximo ao Dakar, agora na Arábia Saudita. Para já, garante presenças em Portugal em 2021: “sim, pretendemos fazer mais provas em Portugal. Esta é a primeira vez no vosso país, vim para aproveitar a experiência de correr em Portugal. Os troços são duros, muito bons, rápidos esta foi a primeira vez que andei numa Toyota Hilux, e é espetacular. A Overdrive é uma equipa de ponta, bem estruturada, é muito importante a parceira que temos, para poder evoluir. Agora, é conhecer o carro, fazer quilómetros para melhorar. A prova é maravilhosa, muito difícil, os portugueses são muitos rápidos, quis andar na luta com os melhores”, disse Cristian Baumgart, que tem a seu lado Beco Andreotti, com o seu irmão Marcos Baumgart a corer no outro carro. Depois de terem chegado ao fim do primeiro dia na frente da geral, na manhã do segundo dia cederam tempo devido a um furo, mas sem nada a perder e sem ter que pensar em pontos para campeonato, deram tudo o que conseguiram tirar do carro e com isso chegaram ao triunfo, aproveitando também para começar já a descobrir os limites do carro. Pneus novos, mapa eletrócnico de motor mais agressivo, apanharam alguns sustos, mas venceram a prova.

A equipa já venceu quatro vezes o Rali dos Sertões, como construtora e preparadora, faz os protótipos X Rally Ranger e este ano juntou duas Toyota Hilux IMA 2020, a versão mais evoluída da Toyota no Dakar. O carro é o mesmo com que Nasser Al-Attiyah venceu o Dakar 2019, mas agora com as atualizações do Dakar 2020. As duas duplas, Cristian Baumgart e Beco Andreotti, e Marcos Baumgart e Kleber Cincea, tiveram agora o primeiro contato com as Hilux na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, e como se percebe, com sucesso, pois foram primeiro e terceiro.