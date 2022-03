Baja TT ACP: Várias desclassificações no final | AutoSport

Luís Portela Morais/Tomás Neves (Can Am Maverick X3) e Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can Am Maverick X3) chegaram ao final do SS2 em 5º e 9º da geral, respetivamente, um grande resultado para dois SSV entre as grandes máquinas do plantel. Foram à entrega de prémios, depois colocaram os carros em Parque fechado.

Segundo Luís Portela Morais, os comissários chamaram-nos para as verificações técnicas, e depois quem levou o carro, no caso os mecânicos, perguntaram a um comissário se era necessário voltar a pôr o carro em Parque Fechado, e ter-lhes-á sido dito que não.

Mais tarde, Portela Morais, pegou no carro e foi-se embora, o mesmo deve ter feito Alexandre Pinto. Pelos vistos era necessário colocar o carro em Parque Fechado, o que na verdade está no regulamento, mas segundo nos disseram nestes casos os pilotos devem seguir as instruções dos Comissários.

Estando, como está, no regulamento, o procedimento a fazer, Portela Morais assume que foi desconhecimento do regulamento mas também assume que seguiram as instruções do Comissário. Fizeram uma exposição à FPAK, e nós quando soubermos mais deste assunto, voltaremos a ele.

Estes foram dois exemplos, há mais, por exemplo André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) que terminaram a prova em 10º e foram também desqualificados posteriormente.