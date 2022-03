Baja TT ACP/SS1: O acidente de Tiago Reis e Valter Cardoso, tudo bem com a dupla (vídeo) | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) eram quartos ao Km 99.710, mas tiveram um forte acidente, como se vê no vídeo. Foram transportados para o hospital, por precaução, mas felizmente nada de grave se passou com a dupla: “Infelizmente estamos fora da Baja TT ACP. Um acidente já na parte final da SS1, ditou o nosso abandono. Tanto eu como o Valter Cardoso, estamos bem. Agradecemos todo o apoio que recebemos, e a preocupação de quem nos procurou contactar. Agradecimento também ao corpo de Bombeiros Voluntários de Grândola, que por estarem perto do local do acidente, foram prontos no socorro que nos prestaram. Obrigado”, escreveu Tiago Reis nas suas redes socais.

Fonte ACP