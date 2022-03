Baja TT ACP: Segundo round do ano | AutoSport

A primeira prova realizou-se nas rápidas estradas do Baixo Alentejo, agora é a vez das ‘areias’ de Santiago do Cacém, Alcácer do Sal e Grândola. A BP Ultimate Baja TT ACP é a próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.



A BP Ultimate Baja TT ACP 2022 está de regresso, levando as emoções do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e do Campeonato Nacional Rally Raid às pistas de areia e de terra do litoral alentejano. De 18 a 20 de março, 84 equipas (entre “Autos”, “SSV” e “Moto”) vão medir forças e prometem não poupar esforços para lutar por um lugar de destaque.

Disputada no litoral alentejano e organizada pelo Automóvel Club de Portugal, a BP Ultimate Baja TT ACP volta a reunir os principais protagonistas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, mas também do Campeonato Nacional Rally Raid, concentrando inúmeros desafios competitivos, que escreverão a história da segunda edição da prova, depois do bem-sucedido evento de 2020.

O facto de cerca de 20% do Percurso Seletivo ser disputado em pisos de areia é, desde logo, o fator mais desafiante para as equipas, cuja perícia neste tipo de piso será posta à prova, numa clara aposta na diferenciação da organização face a outras provas do calendário.

A ajudar a definir o escalonamento da tabela classificativa final está também, o fator navegação, que assume nesta 2ª BP Ultimate Baja TT ACP especial relevância. Na realidade, o percurso delineado ganhou contornos adicionais de exigência uma vez que obriga a uma mais correta e lesta interpretação do Road-Book, já que, no terreno, a sinalética direcional estará visível em menor número.

Não faltam desafios para as equipas, que vão percorrer um total de 380 km entre a partida e a chegada à cidade de Grândola, num percurso de dois dias bastante heterogéneo, que, para além das pistas de areia, inclui estradões de terra desenhados entre vales e serras.

No capítulo desportivo, a segunda prova do CPTT promete ser pródiga em emoção e animação, dada a quantidade e qualidade das equipas inscritas.

Destaque para a participação do vencedor da primeira prova da temporada, o jovem João Ferreira (MINI JCW Rally), mas também para o campeão em título, Tiago Reis (Toyota Hilux). Dois fortes candidatos à vitória, a par de nomes como os de João Ramos (Toyota Hilux) e de Alejandro Martins (MINI JCW Rally) ou mesmo dos brasileiros Cristian e Marcos Baumgart (ambos em Toyota Hilux) ou do espanhol Luis Recuenco (MINI JCW Rally). Uma referência, ainda, para a presença do vencedor da primeira edição da prova e oito vezes campeão nacional de TT, Miguel Barbosa (Toyota Hilux) que regressa à atividade, depois da participação no Dakar.

Tudo isto numa prova onde marcam presença cinco campeões nacionais de Todo Terreno, já que a Miguel Barbosa, Tiago Reis e João Ramos, se juntam Nuno Matos (Opel Mokka Proto) e Pedro Grancha (Ford MO EXR05 Proto).

Num motivo de interesse suplementar para os muitos aficionados do Todo Terreno, para além dos “Autos”, a BP Ultimate Baja TT ACP conta também com a participação de equipas nas categorias “SSV” e “Moto”, uma vez que a prova integra o calendário do Campeonato Nacional Rally Raid, promovido pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

Entre os “SSV”, são 19 as equipas a marcar presença e que partem apostadas num bom resultado. João Monteiro (CAN AM X3), campeão em 2018 e vencedor das últimas 4 Horas de Fronteira, arranca como favorito, mas Arnaldo Monteiro (CAN AM Maverick) e Pedro Ferreira (CAN AM X3), entre outros, também apontam para a vitória.

Já na categoria “Moto”, entre as 10 presenças confirmadas, os nomes de Mário Patrão (KTM Rally), Daniel Jordão (Husqvarna FX350 2022) e David Megre (KTM Exc) assumem o favoritismo na conquista do triunfo final.

As emoções da BP Ultimate Baja TT ACP 2022 iniciam-se a 18 de março (sexta-feira), pelas 18h00, com a Cerimónia Oficial de Partida, em Grândola.

A 19 de março (sábado), tem lugar a primeira etapa, com a disputa do Prólogo (7 km) na zona de Santiago do Cacém e o primeiro Setor Seletivo (SS1 – Santiago/Sines/Grândola), ao longo de 110 km, enquanto para domingo está agendada a derradeira etapa competitiva, com a disputa do segundo Setor Seletivo (SS2 – Grândola/Alcácer), ao longo de 160 km.