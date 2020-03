Baja TT ACP Santiago/Grândola é no fim de semana

É já no próximo fim-de-semana, de 7 e 8 de março, que vai para a estrada a segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno AM|48, a Baja TT ACP Santiago/Grândola. A prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal vai decorrer nos concelhos de Santiago do Cacém e Grândola, em três sectores seletivos, com uma extensão de 242,12 quilómetros contra o cronómetro.

47, é o número de equipas inscritas com a dupla Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) a liderar a tabela do Campeonato de Portugal. A grande novidade para esta prova é a presença da dupla Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux), que não alinharam no primeiro confronto, mas que entram determinados em intrometer-se na luta pela vitória, não fosse Miguel Barbosa, sete vezes Campeão de Todo-o-Terreno. Há ainda que contar com João Ramos e Victor Jesus (Toyota Hilux), que não foram felizes na primeira prova e estão focados em conseguir regressar às vitórias, tal como Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rali).

Para Tiago Reis, atual campeão em título e líder da tabela classificativa: “Depois de vencermos a Baja TT Vindimas do Alentejo, só podemos estar satisfeitos e motivados para encarar a prova do próximo fim-de-semana. Esta é uma Baja nova para todos, o que torna este desafio ainda mais interessante. Tanto eu como o Valter Cardoso vamos dar o nosso melhor para manter a liderança do CPTT”, disse.

Estão por isso reunidos os ingredientes para mais uma grande prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno AM|48. A prova arranca no sábado, pelas 9.45h com a realização do Prólogo em Grândola. Depois terão lugar dois sectores seletivos. Para Domingo fica reservado um único sector seletivo, o mais longo da prova, que decorrerá em Santiago do Cacém, e que deverá terminar pelas 13h.

De salientar que a Movielight garantirá a transmissão em direto do prólogo da prova no seu Facebook.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI