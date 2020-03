Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola: ONDE VER

Realiza-se no próximo fim de semana a Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, uma estreia absoluta no Campeonato de Portugal de TT, com metade do percurso a ser disputado em pisos de areia em 250 km de competição. A prova do Automóvel Club de Portugal é a segunda jornada de um dos mais competitivos campeonatos de TT da Europa e vai levar os concorrentes a navegarem por trilhos traçados entre os municípios de Santiago do Cacém e Grândola, com passagem ainda por Alcácer do Sal e Sines, num total de 250 km competitivos totalmente novos.

PROGRAMA

Sábado, 7 de março

Prólogo (4,40 km) – 1ª Moto: 08h30 / 1º Auto: 10h15

SS1 Grândola (60,12 km) – 1ª Moto: 11h00 / 1º Auto: 13h00

SS2 Melides (41,49 km) – 1ª Moto: 13h55 / 1º Auto: 15h45

Domingo, 8 de março

07h00 / 15h00 – Abertura do Secretariado (Auditório António Chainho)

08h30 / 15h00 – Abertura do Gabinete de Imprensa (Auditório António Chainho)

SS3 Santiago do Cacém (136,11 km) – 1ª Moto:08h00 / 1º Auto: 11h05

13h00 – Verificações Técnicas Finais (Auditório António Chainho)

14h00 – Publicação da Classificação Final Provisória (Auditório António Chainho)

15h00 – Distribuição de Prémios (Auditório António Chainho)

Mapa Geral – CLIQUE AQUI



Dia 7 de março

ZE 1 – Prólogo, Grândola

Herdade Barradas da Serra (EN 261-1)

Acesso e descritivo: desde Grândola, seguir a EN direção Troia, ou desde IP8, seguir direção Grândola

A cerca de 3km de Grândola, na EN 2161-1, está situado um parque de estacionamento para publico.

A partir deste local pode aceder a pé a vários locais do prólogo.

1ª Moto / Quad / SSV – 08h00

1º Auto – 09h40

ZE 2 SS1 – Agua Derramada, Grândola

Acesso e descritivo: desde Grândola seguir direção Torrão (EM 543).

A cerca de 5km de Grândola, o percurso atravessa o asfalto numa zona rápida

1ª Moto / Quad / SSV – 11h30

1º Auto – 13h30

ZE 3 SS1 – Cilha do Pascoal, Grândola

Acesso e descritivo: desde Grândola seguir direção Torrão (EM 543), a cerca de 4km de Grândola, seguir pela esquerda direção Cilha do Pascoal, na povoação, 1100m após o desvio anterior, seguir pela direita por estrada de terra, durante 750m, até encontrar o percurso em zona sinuosa entre arvoes com piso de areia

1ª Moto / Quad / SSV – 11h35

1º Auto – 13h35

ZE 4 SS2 – Pinheirinho, Grândola

Acesso e descritivo: EN 261 (Melides/Troia), cerca do km 19, encontra o percurso que passa bastante próximo do asfalto.

1ª Moto / Quad / SSV – 14h15

1º Auto – 16h15

ZE 5 SS2 – Praia da Galé, Grândola

Acesso e descritivo: desde a EN 261, direção parque de campismo da Praia da Galé, cerca de 600m após o desvio encontra o percurso no atravessamento da estrada, zona muito rápida em piso de areia.

1ª Moto / Quad / SSV – 14h25

1º Auto – 16h25

ZE 6 SS2 – Aberta Nova, Grândola

Acesso e descritivo: desde a EN 261, direção Aberta Nova, cerca de 900m após o desvio, encontra o percurso no atravessamento da estrada, zona com obstáculo no atravessamento do asfalto, pode provocar um salto!

1ª Moto / Quad / SSV – 14h00

1º Auto – 16h25

Dia 8 de março

ZE 7 SS3 – Abela, Outeiro do Lobo, Santiago do Cacém

Acesso e descritivo: junto à EN 121, encontra a povoação Outeiro do Lobo, segue pela povoação até terminar o asfalto, continua mais 1 km e encontra o percurso onde os concorrentes “negoceiam” um gancho apertado no final de uma zona rápida!

1ª Moto / Quad / SSV – 08h15

1º Auto – 11h30

ZE 8 SS3 – Ermidas do Sado, Santiago do Cacém

Acesso e descritivo: na EN 121, sensivelmente ao km 21 (a 2 km de Ermidas) deixar o asfalto para terra e seguir durante cerca de 2km até encontrar o percurso. Zona de travessia de ribeira e seguida de zona sinuosa com muita visibilidade.

1ª Moto / Quad / SSV – 08h30

1º Auto – 11h45

ZE 9 SS3 – Vale de Água / S. Domingos, Santiago do Cacém

Acesso e descritivo: na estrada de S. Domingos e Vale de Água para Santiago, pela EN 120, ou do Cercal para Vale de Água e depois para Santiago (melhores soluções devido a condicionamentos na EN120), encontra o percurso que “toca” o asfalto em zona rápida com muita visibilidade.

1ª Moto / Quad / SSV – 08h45

1º Auto – 12h00

ZE 10 SS3 – Barragem de Morgavel, Sines

Acesso e descritivo: pela EN 120-1, de Sines para Cercal, seguir direção Barragem de Morgavel, zona sinuosa com boa visibilidade desde o paredão da barragem.

1ª Moto / Quad / SSV – 09h00

1º Auto – 12h15

ZE 11 SS3 – Santo André, Santiago do Cacém

Acesso e descritivo: Em Vila Nova de Santo André junto ao kartódromo pode ver a parte final do troço e a consagração dos vencedores.

1ª Moto / Quad / SSV – 09h40

1º Auto – 12h55