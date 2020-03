Baja TT ACP, Nuno Matos: “É excelente para o campeonato ter uma nova prova”

Um mês depois da abertura da época do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno na Baja TT Vindimas do Alentejo, Nuno Matos tem já o seu próximo desafio no horizonte, a Baja TT ACP Santiago-Grândola, dias 7 e 8 de março.

Um evento inédito no calendário que o piloto desde logo elogia: “É excelente para o campeonato ter uma nova prova, principalmente com o selo de qualidade do ACP. É bom para a modalidade, para nós pilotos, para as equipas, parceiros, em resumo, para todos os envolvidos”, frisou.

Com 254 quilómetros de extensão cronometrada, o maior destaque está no tipo de percurso, com os concorrentes a disputarem metade da distância em troços de areia, uma estreia face ao figurino tradicionalmente conhecido nas provas que habitualmente recebem a competição. “É algo que encaramos com expectativa. Não é possível para já saber o que poderá implicar em termos de condução e dificuldade, que percentagem de areia iremos encontrar efetivamente nos traçados. Mas partimos todos em pé de igualdade, o que acredito que pode vir a contribuir para gerar surpresas na classificação”, comentou o piloto, que terá a seu lado Joel Lutas.

Na ótica pessoal, a baja será também um teste ao FIAT Fullback Proto: “Na primeira prova tivemos alguns problemas de motor que nos condicionaram. Esperemos ter tudo resolvido. No entanto, não nos foi possível rodar com o carro antes, esperamos ainda consegui-lo. Neste contexto, o grande teste será no evento. A concorrência mantém-se muito forte, mas acreditamos que, se não tivermos problemas, podemos voltar a mostrar um bom andamento. A motivação está intacta”, realçou o portalegrense.

A prova realiza-se nos dias 7 e 8 de março. O primeiro dia, sábado, conta com um Prólogo de 4 quilómetros e dois Setores Seletivos, de 60 e 50 quilómetros, respetivamente. O último dia, domingo, encerra com o maior setor do evento, um troço de 140 quilómetros cronometrados.