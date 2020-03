Baja TT ACP, Edgar Condenso: “Areia é uma curiosidade que eleva a dificuldade e o espetáculo”

O Team Consilcar, de Edgar Condenso e Nuno Silva, regressa ao ativo já no próximo fim de semana, na Baja TT ACP Santiago-Grândola, segunda ronda do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno.

O evento, estreia na competição, encerra em si uma novidade que representará um desafio extra para pilotos e máquinas: “Estamos muito expectantes com a nova baja, e com aquela que será a maior incógnita, o percurso. Cerca de metade será disputado em troços de areia, algo inédito no atual calendário da modalidade”, frisou Edgar Condenso, que acrescenta: “Correr em areia em Portugal é uma curiosidade que entendo vir a elevar o nível de dificuldade e o espetáculo, o que só enriquece a competição. Público, pilotos e equipas, todos ganham com esta opção.”

A este junta-se outro fator: “Será o nosso primeiro grande teste com a Ford Ranger em ambiente de competição, depois dos problemas registados na primeira prova, que acreditamos estarem resolvidos, nos terem impedido de realizar mais que apenas alguns quilómetros. Por isso, partimos com motivação dupla, pelas características do evento e pelo potencial da nossa carrinha que acreditamos poder a vir descobrir”, destacou o piloto.

Já Nuno Silva destaca o nível do atual campeonato: “De ano para ano o TT nacional tem aumentado o interesse que gera, com mais pilotos e carros e agora também bajas. Esta época o calendário abre com duas provas que são uma estreia e que nos dão todas as garantias de qualidade. Felicitamos o ACP pelo arrojo na escolha do percurso do próximo fim de semana, e estamos muito contentes por poder fazer parte desta festa”, frisou o navegador luso, referindo ainda: “Estão todos convidados a aparecer, esperamos por todos vocês nos troços!”

A Baja TT ACP Santiago-Grândola terá um total de 254 quilómetros cronometrados. A prova tem início no próximo sábado, dia 7, no qual os concorrentes têm pela frente um Prólogo de 4 quilómetros, a que se juntam dois Setores Seletivos, um de 50 e outro de 60, respetivamente. Já para domingo, derradeiro dia do evento, os pilotos terão pela frente um Sector Seletivo único, composto por 140 quilómetros cronometrados.