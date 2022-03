Baja TT ACP: CPTT regressa a antigos caminhos do Dakar: o que dizem alguns dos protagonistas | AutoSport

Já arrancou com o prólogo: VER AQUI a BP Ultimate Baja TT ACP, segunda prova do CPTT, Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e do Campeonato Nacional Rally Raid às pistas de areia e de terra do litoral alentejano. Entre hoje e amanhã 84 equipas (entre Autos, SSV e Motos) medem forças por um lugar de destaque.

Destaque para a participação do vencedor da primeira prova da temporada, o jovem João Ferreira (MINI JCW Rally), mas também para o campeão em título, Tiago Reis (Toyota Hilux). Dois fortes candidatos à vitória, a par de nomes como os de João Ramos (Toyota Hilux) e de Alejandro Martins (MINI JCW Rally) ou mesmo dos brasileiros Cristian e Marcos Baumgart (ambos em Toyota Hilux) ou do espanhol Luis Recuenco (MINI JCW Rally). Uma referência, ainda, para a presença do vencedor da primeira edição da prova e oito vezes campeão nacional de TT, Miguel Barbosa (Toyota Hilux) que regressa à atividade, depois da participação no Dakar.

Tudo isto numa prova onde marcam presença cinco campeões nacionais de Todo Terreno, já que a Miguel Barbosa, Tiago Reis e João Ramos, se juntam Nuno Matos (Opel Mokka Proto) e Pedro Grancha (Ford MO EXR05 Proto).

Num motivo de interesse suplementar para os muitos aficionados do Todo Terreno, para além dos “Autos”, a BP Ultimate Baja TT ACP conta também com a participação de equipas nas categorias “SSV” e “Moto”, uma vez que a prova integra o calendário do Campeonato Nacional Rally Raid, promovido pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

Tiago Reis, acompanhado de Valter Cardoso e ao volante da Toyota Hilux Overdrive, parte em busca de fazer um bom resultado: “É uma Baja diferente das restantes do calendário nacional e para nós também um desafio, já que a muita areia em parte do percurso é um terreno em que não estamos particularmente habituados, mas encaramos as condições como um desafio no que à nossa evolução também diz respeito”.

O campeão nacional de Todo-o-Terreno vai à procura de fazer melhor que na prova inaugural do campeonato e continuar a somar pontos para o campeonato. “Não fomos muito felizes em Beja, com os furos que tivemos, mas recolhemos bons indicadores nos tempos que fomos registando. Sabemos que o campeonato é longo, que há muita competitividade e que teremos de fazer uma corrida quase perfeita para estar ao nível dos nossos adversários e é isso que vamos procurar fazer” acrescentou Tiago Reis.

Depois da boa prestação na Baja TT Montes Alentejanos, Alejandro Martins, que tinha previsto participar utilizando no seu Mini John Cooper Works Rally uma decoração de apelo ao fim da guerra na Ucrânia, mas os regulamentos da FIA não o permitem. Navegado por José Marques o piloto da AM48 transfere para as palavras a mensagem que gostaria que também fosse visual: “Quero manifestar o meu desejo de que a guerra acabe e termine o sofrimento dos milhões de pessoas que ela está a afetar. Quando nesta corrida lutar pela melhor classificação possível quero mostrar ao mesmo tempo esta minha preocupação”, refere Alejandro Martins piloto assistido pela M Racing.

Depois de completada com sucesso a sua quarta participação no Rally Dakar e a primeira por pistas da Arábia Saudita, Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, marca presença na BP Ultimate Baja TT ACP, competição que o piloto ganhou em 2020. Navegado por Pedro Velosa e aos comandos da Toyota com que participou no Dakar, o piloto mostra-se entusiasmado com este regresso às competições: “Foram dois meses sem competir após o Dakar e já estava de facto com saudades. Vamos regressar numa prova que, como é timbre do ACP, terá todos os condimentos para ser uma excelente competição. Agrada-me algumas caraterísticas que a tornam diferente das restantes provas nacionais, com mais navegação e pistas arenosas. A concorrência apresenta-se fortíssima como se viu na prova de abertura do campeonato, mas da nossa parte vamos estar concentrados no nosso desempenho e tentaremos, como sempre dar o nosso melhor. Estamos focados em fazer uma boa corrida, temos uma boa máquina e queremos usufruir de uma prova que promete ser muito interessante”, referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team.

Nuno Matos e Joel Lutas estão de volta à ação nesta segunda ronda do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno: “A organização anunciou uma edição muito especial, onde a navegação terá um papel ainda mais preponderante. Vamos ter troços praticamente sem marcações, o que, naturalmente, irá colocar em maior evidência o já importante trabalho realizado pelo Joel em todas as provas.”

Uma baja conhecida pelas características únicas do percurso, onde se destacam as secções de areia: “É a primeira vez que vou estar ao volante do Opel Mokka Proto nesta prova e, por isso, a expectativa é grande. Os troços são bastante exigentes e será curioso perceber onde nos podemos posicionar”, referiu o piloto, que acrescenta: “A Baja TT Montes Alentejanos, realizada há um mês, foi o nosso primeiro contacto com o carro. Um evento de readaptação ao Opel Mokka Proto que nos permitiu adquirir importante ritmo. Sabemos que o campeonato está muito forte, mas queremos realizar um evento a bom nível”, finalizou Nuno Matos.

Fernando Barreiros participa na 2ª BP Ultimate Baja TT ACP, e continua apostado em preparar da melhor forma possível esta temporada de 2022 onde tem como objetivo conquistar o título na categoria T2 no muito competitivo campeonato do país vizinho. Navegado novamente por Fernando Miguel e aos comandos da competitiva Isuzu D-Max, preparada e assistida pela Prolama, Fernando Barreiros encontra na prova alentejana argumentos muito interessantes que justificam a sua participação: “Em primeiro lugar qualquer prova organizada pelo ACP e pela sua excelente equipa, são uma garantia de qualidade e do melhor que se faz em Portugal. Mas esta prova reúne um conjunto de características que a tornam para nós muito aliciante. Por um lado, a navegação será muito mais exigente e com características muito semelhantes às corridas do Campeonato de Espanha com as quais já estou bastante familiarizado. Por outro lado, esta prova apresenta algumas pistas mais arenosas, diferentes da generalidade das pistas habituais em Portugal e também Espanha, que considero muito atrativas e que serão seguramente uma enorme mais-valia para esta competição e para a nossa participação”, explica Fernando Barreiros.

Depois de uma boa participação no Rali Dakar em janeiro, Luís Portela Morais está de volta às competições na 2ª edição da BP Ultimate Baja TT ACP. Navegado por Tomás Neves, tem como objetivo lutar pelo pódio na categoria T4 e alcançar o melhor resultado possível à geral: “Depois de um Dakar que nos correu muito bem, estamos de volta às provas de todo-o-terreno. Esta será a minha estreia na BP Ultimate Baja TT ACP, mas é uma corrida que estou muito feliz por ir disputar porque estou em casa. Gosto muito daquele terreno. Foi onde aprendi a andar de mota e de carro. Vou correr ao pé de pessoas que me viram nascer para o todo-o-terreno e vou ter muito apoio. Estamos desejosos por iniciar esta corrida. Espero divertir-me e se tudo correr bem fazer um bom resultado à geral e na minha categoria”, referiu Luís Portela Morais que revelou um pouco do trabalho que vai desenvolver em 2022:

“Ainda estamos a analisar o projeto desportivo para este ano. Mas, a ideia é fazer pelo menos quatro corridas, entre as quais, três do mundial. Neste momento, estamos a tentar reunir os apoios para essas corridas para dar seguimento ao que fizemos no Dakar. Vamos continuar com o carro construído e preparado pela South Racing.

O carro foi alvo de uma revisão profunda e estará pronto para esta Baja”, explicou o piloto.