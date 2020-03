BAJA TT ACP ARRANCA COM CERIMÓNIA DE PARTIDA EM SANTO ANDRÉ

A BP Ultimate Baja TT ACP – Santiago do Cacém / Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, está prestes a começar. Já está tudo a postos em Santiago do Cacém e Grândola, enquanto na Vila de Santo André já se finalizam os preparativos para a Cerimónia de Partida que marca, a título oficial, o arranque da competição.

Ao longo do dia de hoje, sexta-feira, carros, motos, quads e SSV realizam as verificações técnicas e administrativas. A lista de partida para a prova é publicada ao final da tarde e, às 19h30, todos os concorrentes que vão participar na recém criada corrida de TT passam pela rampa instalada em Vila Nova de Santo André para entrarem oficialmente na competição.

A cerimónia protocolar realiza-se ao longo da noite e a vertente competitiva da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal começa amanhã, sábado, logo às sete horas. As motos marcam o início da Baja com a realização do prólogo.

No primeiro dia de competição, carros, motos, quads e SSV percorrem o prólogo e dois sectores selectivos. No domingo há um sector para automóveis e motos, quads e SSV. No total, a distância total da prova é de 379,76 km, 242 dos quais contra o relógio.