Baja TT ACP, após SS3/Km60: Miguel Barbosa dilata vantagem

Miguel Barbosa e Pedro Velosa (Toyota Hilux) dilataram a vantagem para João Ramos e Vitor Jesus (Toyota Hilux) à passagem do Km 60 da SS3, o decisivo setor seletivo desta Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola.

As posições seguintes também não mudaram com Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally) e Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) agora separados por 31.1s.



Também mais longe do quarteto da frente, mas a manter o quinto posto que trouxe do dia de ontem, estão Alexandre Ré e Pedro Ré (Can Am Maverick X3) ainda que tenham agora Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) apenas a 27.0s.

Nuno Madeira e Filipe Serra (KIA Sportage TT) mantêm o sétimo lugar, estão um pouco mais longe de Nuno Matos, e quem está a subir bastante são André Amaral e Nelson Ramos (Ford Ranger) que passaram do 11º lugar em que estavam no final do dia de ontem para o oitavo posto provisório em que se encontram agora.

Luís Dias/Pedro Cunha Rêgo (Nissan PickUp Proto) e Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux) fecham o top 10.

Tal como se esperava, Miguel Barbosa está a confirmar o forte andamento que já mostrou ontem, João Ramos prefere aguentar o segundo lugar, porque precisa urgentemente de resultados para o campeonato do que arriscar perder tudo praticamente no arranque do CPTT 2020.

Boa prova está a fazer Alejandro Martins, que se envolveu numa boa luta com Tiago Reis, que, recorde-se é o campeão em título do CPTT. Partiram para o dia de hoje separados por 22.1s, mas Alejandro Martins está a fazer o segundo melhor parcial e com isso aumentou em nove segundos a diferença para o piloto do Mitsubishi Racing Lancer, que no final do dia de ontem passou por uma grnade azáfama na assistência em virtude de problemas com a embraiagem.

Classificação após SS2/CPSP

1 Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux), 2:00:04.5

2 João Ramos/Vitor Jesus (Toyota Hilux) a 2:20.0

3 Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally) a 4:05.2

4 Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) a 4:36.3

5 Alexandre Ré/Pedro Ré (Can Am Maverick X3) a 8:36.0

6 Nuno Matos/Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) a 9:03.0

7 Nuno Madeira7Filipe Serra (Kia Sportage TT) a 9:43.7

8 Andre Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) a 14:00.6

9 Luis Dias/Pedro Cunha Rêgo (Nissan PickUp Proto) a 14:12.2

10 Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux) a 14:26.3

11 Hugo Arellano/Fabien Bigard (Isuzu D-Max) a 15:25.2

12 Miguel Jordão/João Pereira (Can Am Maverick X3) a 15:35.4