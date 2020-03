Baja TT ACP: 85 equipas à partida

Verificações técnicas e administrativas cumpridas. Parque de assistência montado. Parque fechado definido. Está tudo pronto para o arranque da recém criada prova de TT. O Automóvel Club de Portugal avançou para este desafio e Portugal vai ter uma competição nesta disciplina tão popular no país realizada no muito característico litoral alentejano.

A BP Ultimate Baja TT ACP realiza-se nas pistas arenosas entre Santiago do Cacém e Grândola, com partida agendada para as 19h30 desta sexta-feira, em Vila Nova de Santo André. O interesse despertado junto de equipas e pilotos foi tal que, apesar de nesta primeira edição, a prova pontuar, apenas, para o Campeonato e Portugal de Todo-o-Terreno, são mais de oito dezenas de formações participantes, entre automóveis, motos, quads e SSV.

A nível competitivo, o grande destaque vai para a luta pelo campeonato nacional dos automóveis. Nesse particular, Tiago Reis (Mitsubishi Racing Lancer), campeão em título, chega ao litoral alentejano na frente da classificação, depois de ter alcançado o triunfo na primeira ronda do ano. Mas é preciso contar com as presenças de pilotos como os antigos campeões nacionais, João Ramos (Toyota Hilux) e Nuno Matos (Fiat Fullback Proto), de pilotos que habitualmente lutam pelas melhores posições, como Alejandro Martins (Mini JCW Rally) e André Amaral (Ford Ranger), e do regresso do piloto com mais títulos nacionais na história da disciplina em Portugal, Miguel Barbosa (Toyota Hilux). Depois de alguns anos concentrado nos ralis, o heptacampeão português de TT volta a apontar agulhas à modalidade e regressa com o objectivo de discutir o campeonato.