Baja Sharish Gin, Tiago Reis 2º na Challenger: “corrida exigente e o resultado possível”

Tiago Reis terminou a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão no segundo lugar da categoria Challenger, quarto da classificação geral, prova que contou para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

O piloto de Famalicão, que se apresentou num TAURUS T3 Max, venceu no sábado o segundo Setor Seletivo da categoria e até começou melhor o último Setor Seletivo, mas um problema no intercoler do carro nos últimos 80kms, fizeram-no perder algum tempo e não conseguir melhor que o segundo lugar entre os T3.

“Gostamos muito da prova e das sensações que tivemos na condução do carro, mas sentimos perda de potência na última parte da corrida, que não nos permitiu fazer melhor, como queríamos. Foi uma corrida exigente e nas circunstâncias, o resultado possível” explicou no final da Baja, Tiago Reis.

Na geral o piloto acabou na quarta posição, um resultado dá conta da competitividade do TAURUS T3 Max. “Sempre que testamos o carro ficamos com bons indicadores e ao longo do fim de semana confirmamos aquilo que é a nossa convicção de que este carro ainda pode ser melhor e andar muito perto dos T1” acrescentou Tiago Reis.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno é a Baja de Portalegre onde o piloto espera confirmar as boas indicações registadas nesta Baja TT Sharish. “Vamos dar o nosso melhor e tentar também fazer melhor” realçou ainda o piloto, com agradecimento final ao navegador Candido Carrera e à equipa. “Estiveram excelentes ao longo de todo o fim de semana” rematou.