Baja Sharish Gin, João Dias: “Foi uma prova dura e exigente”

Numa prova repleta de belas disputas, as viaturas Challenger (T3) foram as grandes protagonistas, com o ex-líder da Classificação Geral do CPTT, João Dias, ainda e sempre acompanhado por João Miranda, consolidando a sua liderança na categoria de protótipos leves, ainda que tenha perdido a liderança à geral para João Ferreira. A dupla superou a concorrência, vencendo à frente de Tiago Reis e Candido Carrera. O piloto do OT3 da Santag não só venceu a Baja TT Sharish na Categoria Challenger no CPTT mas também na FIA European Cup for Cross-Country Bajas.

Neste contexto, a Santag Racing celebrou mais uma vitória na categoria Challenger: “Estamos muito satisfeitos por mais uma vitória do João que é também uma vitória de toda a nossa estrutura.

É para celebrar momentos como esteque trabalhamos todos os dias”assinalou David Vieira, manager da SantagRacing no final da corrida disputada na região alentejana.

“Foi uma prova dura e exigente, mas o OT3 da Santag Racing correspondeu na perfeição” começou por apontar João Dias no final da prova. “No sábado tivemos alguns problemas, mas neste último dia a equipa deixou-nos o carro em excelentes condições que nos permitiu atacar e fizemos um Setor Seletivo ‘limpinho’ e também dedicar-lhes esta vitória pelo bom trabalho que fizeram” acrescentou o piloto.

“Os dias de corrida são sempre de uma grande azáfama, mas é na preparação das corridas, em todos os outros dias da semana, que a nossa equipa também se distingue” acrescentou David Vieira.

A SantagRacing apresentou-se na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão com sete carros e leva para casa ainda mais um pódio, com Rui Serpa e Rui Pita a terminarem na segunda posição na categoria SSV T4.

“Estamos satisfeitos pelo resultado, fizemos uma boa corrida e com o carro a corresponder à exigência de uma prova rápida e dura ao longo de todo o fim de semana” referiu Rui Serpa no final.

Miguel Barbas com Nuno Guilherme, estrearam-se no OT3 da Santag Racing em Reguengos, “com um registo positivo, numa primeira experiência” disseram no final.

Com a Santag Racing esteve também a dupla Orlando Romana e Jaime Santos. O piloto deu conta da satisfação por participar numa prova, “25 anos depois da última”, acrescentando a forma como foi recebido no seio da equipa: “São excelentes e trataram-nos como reis!”.

A próxima prova do CPTT é a Baja de Portalegre.