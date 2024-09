Baja Sharish Gin, Edgar Condenso novo líder do CPTT na categoria T1

Edgar Condenso e Nuno Silva chegaram a Reguengos e Mourão já com uma vitória (no Rally-Raid Portugal) e dois pódios entre os T1 do Campeonato de Portugal de TT, mas cumpriram na perfeição o objetivo de reforçar a sua candidatura ao título de campeões nacionais.

Em trilhos rápidos e a exigir muita concentração, a dupla do Team Consilcar extraiu o máximo da Ford Ranger de motor Diesel, conseguindo o 14.º lugar da geral e o terceiro posto dos T1, só atrás de dois protótipos bem mais evoluídos. Com este resultado, Edgar Condenso e Nuno Silva são os novos líderes do CPTT na categoria T1, somando 79 pontos após cinco provas.

“Eu diria que melhor era impossível”, afirmou Edgar Condenso, depois de subir ao pódio no seu dia de aniversário. “Gerimos muito bem as circunstâncias da corrida. Atacámos quando tínhamos de atacar, e fomos cautelosos na altura certa. Hoje, por exemplo, tivemos de andar a fundo para nos mantermos na frente de um T1+ que tinha partido atrás de nós. Conseguimos e isso reforçou a nossa posição no final, que realisticamente era a melhor a que podíamos aspirar nos T1, pois os dois carros que terminaram à nossa frente são de outro ‘campeonato’ e com pilotos rápidos”, analisou o ex-campeão nacional e ibérico de T2.

Nuno Silva confessa que “hoje tivemos momentos de grande adrenalina, porque tivemos de andar bem rápido nestes troços espetaculares. Correu tudo bem e conseguimos mais um pódio e uma pontuação importante, que nos dá o comando do campeonato. Ainda faltam duas provas para disputar, portanto nada está ganho, mas este é um resultado que nos dá ainda maior confiança”, referiu o co-fundador do Team Consilcar.

O segundo pódio de David Carreira

Tal como em 2023, David Carreira voltou a levar o Can-Am Maverick do Team Consilcar ao pódio do evento nacional em Reguengos e Mourão, novamente com o terceiro lugar dos T3.

Apesar de algumas falhas de ignição no Can-Am, David Carreira e António Serrão conseguiram superar o desafio no Alentejo e somar novo resultado para mais tarde recordar.

“Foi duro, mas não há sentimento como este: subir ao pódio numa das provas mais espetaculares do campeonato”, disse David Carreira no final. “Tivemos sempre um bom ritmo nas duas passagens pelo Setor grande, mas o carro às vezes falhava e tivemos de parar algumas vezes. Quando estava tudo em condições, conseguimos imprimir um bom ritmo e foi isso que nos deu o terceiro lugar, que até podia ter sido melhor. Missão cumprida!”.

António Serrão navegou o piloto de Lisboa e confirmou que “foi preciso cerrar os dentes e ultrapassar os problemas do carro. Sempre que rodámos livremente, foi espetacular. O grande objetivo era desfrutar desta baja única e isso foi plenamente conseguido”, concluiu o navegador ribatejano.

Na prova das motos, Januário Barrocas também superou alguns problemas físicos e conseguiu levar a sua Honda CRF 450 RX ao 26.º lugar da classe TT2.

A sexta e penúltima prova do Campeonato de Portugal de TT será a emblemática Baja Portalegre 500, a disputar entre 17 e 19 de outubro.