Baja Portalegre 500: Vladimir Vasilyev vence prólogo, Tiago Reis melhor português

Num dia muito chuvoso e com o percurso com muita lama, Vladimir Vasilyev e Dmitro Tsyro (Mini Cooper Countryman) foram os mais rápidos no prólogo da Baja Portalegre 500, ao realizarem um registo de 3:22.3, menos 1.8s que o Can Am Maverick X3 de Guillaume de Mévius e Martijn Wydaeghe. já se esperava que os melhores SSV se intrometessem na classificação do prólogo dada a agilidade destes carros face aos T1.



Bernhard Ten Brinke e Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive) foram terceiro a 4.7s. Muito cuidadoso e eficiente no seu prólogo, Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubshi Lancer) foram quartos e os mais rápidos entre os concorrentes do CPTT. Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) foram quintos a 08.2, na frente de Miguel Barbosa e Pedro Velosa (Toyota Hilux Overdrive). Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR05 Proto) foram sextos na frente de Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro (Toyota Hilux). Ricardo e Manuel Porém (Borgward Borgward BX7 Evo) foram décimos, depois de terem feito um pião e perdido 19.2s. João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) também tiveram um prólogo complicado ao perder 22.2s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI