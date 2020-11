Baja Portalegre 500: tudo esta bem quando acaba bem

Tal como o AutoSport já tinha adiantado esta manhã, a Baja Portalegre 500 está “licenciada” e vai decorrer, tal como estava previsto, sem público, referiu hoje à LUSA, Nuno Lacão, vereador do Desporto do Município de Portalegre: “A prova está licenciada, com os pareceres favoráveis das entidades de saúde e segurança. Tem de se cumprir [com os pareceres], não é permitido público, ninguém comunicou à organização [Automóvel Club de Portugal] nenhuma alteração, a prova é para se fazer e é para isso que estamos a trabalhar”, disse, acrescentando ainda que a prova vai dar “vida a Portalegre entre quinta-feira e sábado (…) “uma lufada de ar fresco” para algumas áreas, nomeadamente para os setores da restauração e hotelaria.