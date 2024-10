Num prólogo marcado por chuva intermitente, a primeira surpresa, o talvez não é a existência de cinco Challenger nos primeiros cinco classificados. Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus Max) foram os mais rápidos com 3m02.8s batendo Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) por uns estonteantes 5.9s com Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) em terceiro a 8.5s.

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) foram quartos a 9.3s, na frente de João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) a 10.4s.

O primeiro, e único Ultimate do top 10, surge na sexta posição o Mini de João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) que gastaram mais 10.5s.

Sétimo lugar para Edgar Reis/Fábio Ribeiro (Taurus T3 Max) a 11.2s, na frente de Marco Pereira/Eurico Adão (Can Am Maverick X3) com Ghislain De Mévius/Johan Jalet (G Rally Team Ot3) e Paulo Jorge Rodrigues/José Sebastian Cesana (Can Am Maverick X3) a fechar o top 10.

Estes tempos podem mudar, pois há muito concorrente ainda a fazer o prólogo

11º lugar para Alejandro Martins/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), na frente de Eduardo Pons/Oriol Mena (Taurus T3 Max), Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux) foram apenas 14º. Jose Luis Garcia/Samanta Montiel (Mini John Cooper Works) foram os melhores do T1 e ficaram na frente de um T1+, o de Luis Recuenco/Sergio Peinado (Toyota Hilux T1+)

O grande azarado do prólogo foi João Ramos que com Jorge Carvalho ao lado na Toyota Hilux T1 + Evo teve problemas e perderam mais de seis minutos.

