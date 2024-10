Baja Portalegre 500: Tiago Reis lidera a meio do SS1

Correndo sempre o risco de que um concorrente mais atrás surpreenda os 15 que saíram na frente Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus Max) lideram ao Km 22 dos 60 previstos para a SS!, com 16:50.8 menos de sete segundos na frente de Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) com Armindo Araújo/ Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) 10 segundos mais atrás. A mais cinco segundos rodam João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) surgindo depois o primeiro Ultimate, dois segundos depois do homem da Santag. João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) são quintos na frente de Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) a apenas quatro décimos do Mini.

Classificação Online – CLIQUE AQUI