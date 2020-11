Baja Portalegre 500: Tiago Reis desistiu

Tiago Reis e Valter Cardoso ficaram pelo caminho depois do motor do Mitsubishi Racing Lancer não se ter dado nada bem com a passagem de uma ribeira cujo caudal de água estava bem para lá da ‘conta’ certa. A dupla vinha a fazer uma boa prova, mas Valter Cardoso explicou o sucedido: “vínhamos a fazer uma boa prova até o motor do nosso Mitsubishi Racing Lancer ter cedido derivado á imensa água que encontramos ao longo do sector selectivo. Já tinha feito por nove vezes esta Baja de Portalegre mas nestas condições atmosféricas tao difíceis com tanta chuva, tanta água, tanta lama, foi mesmo um desafio que infelizmente não conseguimos superar”, escreveu o navegador no seu Facebook, agradecendo ainda a Tiago Reis “pela época fantástica que realizámos onde ficou provado mais uma vez que mesmo com um carro ‘desatualizado’ ainda é possível andar na frente. Omeletes não se fazem sem ovos, mas tu ás vezes parece que consegues! Guias tanto meu amigo”, terminando a agradecer aos Team Transfradelos: “O meu muito obrigado também por nos darem sempre um carro capaz de lutar pelos primeiros lugares. Foi uma temporada de muito esforço e dedicação o que nos deixa sempre com aquele sentimento de dever cumprido faltando apenas a cereja no topo do bolo, o título! Para o ano há mais e quem sabe se não haverá boas novidades”, concluiu.