Baja Portalegre 500/SS4: João Dias na frente em CP1 | AutoSport

João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) atrasou-se no primeiro controlo de passagem do derradeiro Setor Seletivo da Baja Portalegre 500, está a ceder cerca de 20 segundos para Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux), o que significa a na prática a sua distância para o líder é agora de cerca de 1m10s, isto quando faltam 160 Km de prova. Está obviamente tudo em aberto, porque tudo pode suceder até à meta, mas a tendência para já é esta.

Na frente do Setor Seletivo estão para já João Dias/João Miranda (Can Am X3) a confirmar a excelente prova que têm vindo a fazer.

Luís Portela de Morais/Tomás Dantas Neves (OT3) são terceiros atrás de Yazeed Al Rajhi que roda 6.4s atrás de João dias, e Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux) já com o seu carro reparado dos problemas de direção assistida que teve, roda em quarto a 48.4s da frente.

Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Toyota Hilux T1+ Overdrive Racing) vêm a perder pouco mais de um minuto, na frente Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux). Seguem-se Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can Am Maverick XRS Turbo) da South Racing e Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger).

Tempos Online – CLIQUE AQUI