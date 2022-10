Baja Portalegre 500/SS4: Al Rajhi atrasou-se, João Dias pode ganhar, João Ferreira a 29s | AutoSport

As coisas o desporto motorizado dão a volta muito rapidamente, e a verdade é que já no Inter3, onde João Dias/João Miranda (Can Am X3) se mantêm na frente, João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) são agora terceiros atrás de Luís Portela de Morais/Tomás Dantas Neves (OT3), mas mais importante que isso, 2m09.1s atrás de João Dias.

Tendo em conta que o piloto da Santag partiu para este SS com 1m30s de avanço para João Ferreira significa que João Dias lidera a Baja Portalegre 500 com pouco mais de 30 segundos de avanço para os homens do Mini.

Como já percebeu, falta neste ‘filme’ Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) e a verdade é que pararam após o Inter 1, e estava a tentar fazer reparações na sua Toyota Hilux T1+, em que perderam mais de uma hora.

As margem entre os dois da frente ronda agora 30 segundos, isto quando faltam cerca de 40 km para o final do SS4, o que significa que podemos estar muito perto de fazer história com um triunfo de um T3 na Baja Portalegre 500. Resta esperar para ver o que acontece até ao fim…

