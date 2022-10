Baja Portalegre 500/SS3: Yazeed Al Rajhi vence, e tem 56.8s de avanço para João Ferreira | AutoSport

Apesar da boa reação de João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally), Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) venceram a SS3 com 4.3s de avanço para a dupla lusa e com isso estenderam o seu avanço na liderança da prova, colocando-o em 56.8s, isto quando faltam os 200 Km finais.

Depois duma fase inicial de Setor Seletivo em que a dupla portuguesa foi para a frente, conseguindo mesmo recuperar cerca de metade do atraso que tinha para o líder da prova, a reação desta na segunda metade do traçado foi forte e manteve-se com um bom avanço na frente da prova.

Houve muitas incidências neste Setor Seletivo.

Por exemplo, Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Toyota Hilux T1+ Overdrive Racing), que terminaram o 1º dia em terceiro a pouco mais de um minuto da frente, hoje atrasaram-se muito, perdendo 25 minutos, caindo imensas posições na geral, estando agora no 28º lugar. Terminaram aqui as esperanças de um bom resultado com a nova Hilux T1+.

Já não é surpresa, grande prestação de João Dias/João Miranda (Can Am X3), que depois de terminarem o dia de ontem em quinto a 1m44.5s da frente, subiram hoje para o terceiro lugar da geral, um excelente pódio provisório, liderando naturalmente o T3, ainda que deva permanecer a boa luta com Luís Portela de Morais/Tomás Dantas Neves (OT3) que eram sextos ontem a 5.3s de João Dias, cederam hoje algum tempo e estão agora a 24.9s do seu adversário.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) terminaram o primeiro dia em nono, mas hoje recuperaram quatro posições e são agora quintos da geral, isto apesar de dois furos que os fizeram perder muito tempo. Desta forma, estão a mais de cinco minutos do quarto lugar do OT3 de Portela Morais.

Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) tiveram um dia menos positivo ontem com o 14º posto na SS2, mas hoje correu tudo de forma bem diferente, já que foram sétimos na SS3, o que lhes permitiu subir para a sexta posição da geral.

Grande prestação de Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can Am Maverick XRS Turbo) da South Racing, no T4, passado para a liderança da categoria depois de recuperar várias posições, atingindo com isso, também o sétimo posto da geral.

Grande recuperação também de Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger), que depois de alguns problemas ontem, quando terminaram em 20º da geral, hoje as coisas foram bem diferentes já que subiram 12 posições na geral, sendo agora oitavos.

Guilherme Spinelli/Gustavo (Mitsubishi Triton) têm estado a fazer uma prova consistente, começaram com o 12º lugar no prólogo, foram 11º na SS” e hoje subiram para a nona posição, apesar do 13º lugar no SS3. Muitos problemas para várias equipas levou a grandes mudanças na classificação geral.

Armindo Araújo /Luís Ramalho (Can Am Maverick X3) começaram bem o dia, chegaram a liderar num dos primeiros parciais, mas na sequência de um toque numa pedra, ao quilómetro 98, abandonaram a prova. Enquanto andaram, deixaram a certeza que, se um dia vierem para o TT, serão rápidos ‘na hora’.

Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux) terminaram o 1º dia no quarto lugar, mas não tiveram a sorte pelo seu lado, tendo ficado parados à saída duma ribeira com problemas na Hilux. Caíram para o 11º lugar.

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) abandonaram após um capotanço ao km 70. Também estavam a fazer uma prova consistente. Alexandre Ré/João Pedro Ré (Can Am Maverick), da South Racing foram 16º no SS2 depois do 19º lugar no prólogo, mas abandonaram no SS3.

Ricardo Porém/Anne Fischer (Volkswagen Amarok) começaram bem a prova com um décimo lugar no prólogo e também na SS2, mas na SS3 de hoje, foram apenas 35º, perdendo quase uma hora, estando por isso muito atrasados na geral.

Com 204,66 quilómetros de percurso pela frente, o duelo entre Yazed Al Rajhi e João Ferreira promete continuar a centrar atenções, havendo alguma expetativa sobre a eventual réplica que possam dar os Can Am de João Dias e Portela de Morais, os terceiro e quarto classificados, a pouco mais de dois minutos da liderança. Aos comandos de uma Toyota Hilux, Tiago Reis encerra o grupo dos cinco primeiros, mas já a mais de oito minutos do líder.

