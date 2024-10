Baja Portalegre 500/SS3, Km 55,87: João Dias cada vez mais perto de um triunfo histórico

João Dias-João Miranda (Can Am Maverick X3) lideram o SS3 ao cabo de 55,87 Km, com três segundos de avanço para Miguel Barbosa-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) com Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) a mais quatro segundos

Seguem-se Ghislain De Mévius-Johan Jalet (G Rally Team Ot3) um minuto mais atrás e Gonçalo Guerreiro-José Sá Pires (Polaris Rzr Pro R) a mais 17s. Sexto posto para Paulo Rodrigues-José Sebastian Cesana (Can Am Maverick X3) com um segundo de avanço para Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) e Edgar Reis-Fábio Ribeiro (Taurus T3 Max) não muito longe.

João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) estão a perder mais dois minutos para João Dias, pelo que se um triunfo de um Challenger/T3 pela primeira vez na história da Baja de Portalegre já não é uma questão “se”, mas sim “quem”, tendo em cnta que rodavam cinco Challenger/T3 na frente no final da SS2, é Joaão dias que se está a posicionar melhor para alcançar essa vitória quando faltam 100 Km para o finalda prova do ACP.

Seja como for, tendo em conta que é Portalegre, nada estará resolvido até ao derradeiro metro…

