Baja Portalegre 500/SS3: João Ferreira foi o mais rápido e lidera agora a prova | AutoSport

Uma manhã positiva para João Ferreira, que foi o mais rápido no SS3, conseguindo agarrar a liderança da Baja Portalegre 500. O piloto do Mini JCW Rally Plus liderou de fio a pavio e conseguiu terminar com o melhor tempo, o que lhe permitiu saltar para o primeiro lugar da geral, com 1:04.7 de vantagem para Nasser Al-Attiya, segundo classificado neste SS3. Yazeed Al Rajhi foi o terceiro mais rápido e subiu ao terceiro lugar da geral.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally Plus) começaram melhor este SS3 e no primeiro parcial lideravam, seguidos de Luís Portela Morais/Tomás Neves (G RALLY OT3) e João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3). Os troços apresentavam muita água e lama.

No segundo parcial, João Ferreira mantinha o andamento forte, mas Luís Portela Morais mantinha-se por perto, com Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) a aproximar-se da frente da corrida, tal como Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+), com João Dias a cair para o quinto posto. Mas no terceiro parcial, João Ferreira sacudiu a pressão de Luís Portela Morais e ganhou mais algum tempo, apesar das distâncias ainda não permitirem vislumbrar o vencedor. João Dias voltou a aproximar-se dos primeiros lugares com Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilix T1+) a mostrarem-se e Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Toyota Hilux T1+) a entrarem nas contas do top 5.

Mas no último parcial tivemos cambalhota na classificação e apesar de João Ferreira se manter na frente (com mais de um minuto e meio de vantagem), Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (o BRX Prodrive Hunter), que eram oitavos, saltaram para segundo, com João Dias em terceiro, seguido de Miguel Barbosa, Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3), Alexandre Pinto e Adam Thomelius/Oscar Andersson (Can Am Maverick X3). Tiago Reis teve problemas e parou a já perto do fim, comprometendo o resultado.

Assim, Ferreira venceu este Setor Seletivo, com o tempo de 2.23:28.8, seguido de Nasser Al-Attiya e Yazeed Al Rajhi, todos em T1+. João Dias foi quarto e primeiro nos T3 e Miguel Barbosa fechou as contas do top 5, à frente de Armindo Araújo e Alexandre Pinto.

Nas contas da classificação geral, João Ferreira lidera, com 1:04.7 sobre Al-Attiya, com Al Rajhi em terceiro, João Dias (melhor dos T3) em quarto e Miguel Barbosa em quinto.

Resultados AQUI

Foto: Baja Portalegre 500