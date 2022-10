Baja Portalegre 500/SS3, Inter 3: João Ferreira recupera metade do avanço de Yazeed Al Rajhi | AutoSport

João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) passaram de novo para a frente da SS3, no terceiro parcial do Setor Seletivo, agora com 15.2s de avanço para Luís Portela de Morais/Tomás Dantas Neves (OT3) com João Dias/João Miranda (Can Am X3) em terceiro a 17.3s. Quarto posto para Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) que está a ceder 24.5s da margem que trouxe de avanço para João Ferreira à entrada deste segundo e último dia de prova o que significa que o piloto português já recuperou (ainda virtualmente porque só conta no fim do SS) cerca de metade do avanço do piloto saudita da Overdrive, que, lembre-se, tem uma máquina mais competitiva.

Entre o Km 63 e 89, Armindo Araújo /Luís Ramalho (Can Am Maverick X3) perderam tempo, cerca de 50 segundos, caindo para o quinto posto do SS3.

Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux) roda a 1m22.3s, Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Toyota Hilux T1+ Overdrive Racing) estão já a 2m20s da frente da SS3, tiveram problemas, provavelmente, a Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) também não lhes está a correr muito bem a prova pois rodam em nono a 3m53.9s da frente neste SS.

Os concorrentes aproximam-se do final da especial.

